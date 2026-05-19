Пожежі, спричинені російськими обстрілами, завдали українським лісам шкоди на майже 8 млрд грн

Всього збитки довкіллю затиждень оцінюються орієнтовно у на 9 млрд 371 млн 778 тис. грн.

Збитки, завдані довкіллю внаслідок російської агресії з 8 по 15 травня, оцінюються орієнтовно у на 9 млрд 371 млн 778 тис. грн. Найбільше збитків – у лісах.

Про це йдеться у повідомленні ДП «Ліси України» та Держекоінспекції.

Найбільше збитків є через забруднення атмосферного повітря, на 7 млрд 987 млн 196 тис. грн:

лісові пожежі та інші насадження – 7 млрд 979 млн 410 тис. грн;

горіння нафти, нафтопродуктів та газу – 2 млн 300 тис. грн;

загоряння інших об'єктів, відходів та інших речовин – 5 млн 486 тис. грн.

Забруднення ґрунтів та засмічення земель – на 1 млрд 384 млн 582 тис. грн, з яких: забруднення ґрунтів – 7 млн 870 тис. грн; засмічення земель – 1 млрд 376 млн 712 тис. грн.

У господарствах ДП «Ліси України» найбільша лісова пожежа, спричинена російськими обстрілами, сталася на прикордонні Чернігівщини.

Вогонь пройшов по 5,8 тис. га у Корюківському надлісництві.

Наразі українські лісівники не мають доступу до території, де виникла пожежа, але лісова охорона підприємства змогла зупинити поширення вогню на більш віддалені від кордону лісові масиви та населені пункти.

За даними Держекоінспекції, шкода, завдана пожежами українським лісам з початку війни, наближається до 1 трлн грн.