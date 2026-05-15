Одного з них винесли з території Зони відчуження, інше виявили на Фастівщині.

Рятувальники на Київщині визволили з вогню двох оленят.

Про це повідомили в ДСНС України.

Під час ліквідації займання надзвичайники винесли з полум'я оленя з території Зони відчуження. Там продовжують ліквідацію пожежі, яка виникла через атаку ворожого дрона. Вогонь охопив понад 80 гектарів території.

Інше оленя виявили під час гасіння лісової пожежі на Фастівщині.

"Перелякані та знесилені, але живі — ці маленькі тварини стали ще одним нагадуванням, що робота рятувальників — це боротьба не лише за ліси, поля чи будівлі, а й за кожне врятоване життя", - зазначили в ДСНС.