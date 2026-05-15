Україні вдалося повернути ще трох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої частини Херсонщини та РФ на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще трьох дітей.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

З російської окупації вдалося повернути хлопчика та двох дівчаток віком від одного до сімнадцяти років. Серед них – дитина позбавлена батьківського піклування.

"З окупації вдалося врятувати сімнадцятирічного хлопця, якого росіяни залякували електрошокером, а в його будинку двічі проводили збройні обшуки. Коли у будинку зникли світло, вода та інтернет, хлопець зрозумів, що в окупації у нього немає майбутнього", – каже Прокудін.

Повернення відбулося за сприяння благодійної організації "Save Ukraine". Зараз діти оговтуються від пережитого у центрах "Надії та відновлення". Вони отримують комплексну підтримку психологів, допомогу з відновленням документів та мають затишне житло.

З початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області та РФ вдалося повернути вже 75 дітей.