СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Україні вдалося повернути ще трох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини

Сімнадцятирічного хлопця росіяни постійно залякували електрошокером.

Україні вдалося повернути ще трох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованої частини Херсонщини та РФ на підконтрольну Україні територію  вдалося повернути ще трьох дітей.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

З російської окупації вдалося повернути хлопчика та двох дівчаток віком від одного до сімнадцяти років. Серед них – дитина позбавлена батьківського піклування.

"З окупації вдалося врятувати сімнадцятирічного хлопця, якого росіяни залякували електрошокером, а в його будинку двічі проводили збройні обшуки. Коли у будинку зникли світло, вода та інтернет, хлопець зрозумів, що в окупації у нього немає майбутнього", – каже Прокудін.

Повернення відбулося за сприяння благодійної організації "Save Ukraine". Зараз діти оговтуються від пережитого у центрах "Надії та відновлення". Вони отримують комплексну підтримку психологів, допомогу з відновленням документів та мають затишне житло. 

З початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області та РФ вдалося повернути вже 75 дітей.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies