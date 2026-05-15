Сирський розпорядився масштабувати збір інформації про воєнні злочини росіян

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про масштабування роботи зі збору, обробки та збереження інформації про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупантів.

За словами Сирського, «кожен російський воєнний злочин буде зафіксований. Кожен доказ — збережений. Кожен злочинець — встановлений».

«Документ нормативно закріплює єдині стандарти операційного процесу фіксації даних про воєнні злочини, виявлені під час виконання бойових і спеціальних завдань, а також порядок документування цієї інформації в системі «Інтеграційна платформа Дельта», - розповів головком.

Сирський наголосив, що росіяни щодня вчиняють злочини проти українських військовослужбовців і цивільного населення: обстрілюють цивільну інфраструктуру, застосовують терор, катування та страти.

«Ми повинні фіксувати інформацію про кожен воєнний злочин. Про кожен факт. Про кожен доказ. Усе це — цифрова доказова база для суду. Координацію напрямку здійснюватиме Військова служба правопорядку Збройних Сил України, у структурі якої функціонуватиме Управління документування порушень права збройних конфліктів. Подібні злочини не мають терміну давності», - підсумував головком.