Сирський розпорядився масштабувати збір інформації про воєнні злочини росіян

Координуватиме цю роботу Військова служба правопорядку ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про масштабування роботи зі збору, обробки та збереження інформації про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських окупантів.

За словами Сирського, «кожен російський воєнний злочин буде зафіксований. Кожен доказ — збережений. Кожен злочинець — встановлений».

«Документ нормативно закріплює єдині стандарти операційного процесу фіксації даних про воєнні злочини, виявлені під час виконання бойових і спеціальних завдань, а також порядок документування цієї інформації в системі «Інтеграційна платформа Дельта», - розповів головком.

Сирський наголосив, що росіяни щодня вчиняють злочини проти українських військовослужбовців і цивільного населення: обстрілюють цивільну інфраструктуру, застосовують терор, катування та страти.

«Ми повинні фіксувати інформацію про кожен воєнний злочин. Про кожен факт. Про кожен доказ. Усе це — цифрова доказова база для суду. Координацію напрямку здійснюватиме Військова служба правопорядку Збройних Сил України, у структурі якої функціонуватиме Управління документування порушень права збройних конфліктів. Подібні злочини не мають терміну давності», - підсумував головком.

