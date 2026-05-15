Синоптики попередили про грози, град та шквали у західних областях у суботу

На більшості території України опадів не буде.

У суботу, 16 травня, вдень у більшості західних областей очікуються грози, а в окремих районах — град та шквали вихору зі швидкістю 15–20 м/с.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Через негоду синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств, а також ускладнити рух транспорту.

Загалом в Україні 16 травня прогнозують мінливу хмарність. На більшості території України опадів не буде — суху погоду визначатиме поле дещо підвищеного тиску. Лише на заході атмосферний фронт зумовить дощі та грози. Вітер буде переважно південний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 6–11°, а вдень прогріється до 18–23°.

Протягом 16–18 травня синоптична ситуація в Україні відрізнятиметься залежно від регіону. Вже 17–18 травня новий атмосферний фронт зі сходу принесе нестійку погоду з короткочасними дощами та місцями з грозами у більшість областей. Тиск і вологість постійно коливатимуться, а температура залежатиме від хмарності. Водночас на зміну прохолоді зі сходу поступово надходитиме тепліше повітря.