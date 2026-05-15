Зеленський: Росія готує нові ракетно-дронові атаки по Україні

Президент провів нараду щодо нових далекобійних ударів по РФ у відповідь на обстріли агресора. Також є ймовірна загроза з території Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками Генерального штабу ЗСУ, ГУР МО, Служби зовнішньої розвідки та СБУ. Говорили про імовірну загрозу для України з боку Білорусі, а також нові цілі далекобійних санкцій проти РФ.

Про це Президент повідомив у своєму зверненні.

За словами глави держави, під час наради було обговорено три ключові напрями:

Перше – нові цілі для подальших далекобійних санкцій проти Росії у відповідь на удари проти українських міст і сіл.

"Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей. Ми цілком справедливо відповідаємо по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву й по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти України й українців. Вдячний нашим воїнам за відданість захисту українських інтересів та всім залученим українським структурам – за розбудову справді сильної системи наших далекобійних санкцій. Це те, що відчутно", – наголошує Президент.

Друге – Україна продовжує фіксувати спроби Росії втягнути Білорусь у війну.

"Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій. Зокрема, Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі. Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. Україна, безперечно, буде захищати себе і своїх людей, якщо Олександр Лукашенко схибить та вирішить підтримати ще й цей російський намір. Доручив нашим Силам оборони та безпеки України посилити відповідний напрямок і представити план нашого реагування, який буде розглянутий та затверджений на Ставці".

Третє – за інформацією ГУР МО, Росія готує нові ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема, як росіяни вказують, по "центрах ухвалення рішень". Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти.

Фото: Володимир Зеленський дані ГУР МО щодо нових обстрілів РФ

"Звісно, ми взяли до відома цю інформацію. Але варто зауважити спеціально для російського керівництва, що Україна все ж таки не Росія, і, на відміну від країни-агресора, де є чіткий автор цієї війни та його багатолітнє оточення, яке забезпечує його відірваність від реалій, джерелом захисту України є готовність українського народу битись за свою незалежність та свою власну самостійну державу. Українці заслуговують на свій суверенітет так само, як і будь-яка інша нація. Народ неможливо перемогти. Росії треба закінчувати свою війну та домовлятись про достойний мир, а не шукати, чим ще залякати Україну", – наголошує глава держави.