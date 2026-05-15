Сили оборони: ворог використовує дрони для встановлення сіток у гирлі Інгульця для блокування виходу до Дніпра

Ворог намагається встановити сіткові загородження у гирлі Інгульця.

українські військові
Фото: Генштаб

Російські війська намагаються ускладнити пересування українських сил у районі гирла річки Інгулець, застосовуючи нетипову тактику з використанням затоплених безпілотників із натягнутими сітками. 

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

"Є інформація про те, що противник вирішив затопити свої БпЛА з натягнутими сітками саме там, де гирло річки Інгулець. Вона впадає у Дніпро, трохи вище Херсона, де розташований населений пункт Садове. Ворог намагається цими сітками закрити рух по Інгульцю і вихід у Дніпро", – каже речник.

Військові зазначають, що росіяни використовують сітки, подібні до тих, які застосовують для захисту своїх портів у Чорному морі. У цьому випадку їх адаптують для створення перешкод на воді та протидії українським форсувальним групам і безекіпажним катерам.

Українські сили оборони продовжують стежити за ситуацією та оцінюють ефективність таких інженерних загороджень противника.

