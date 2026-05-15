У Львові чоловік облив мера міста невстановленою рідиною (доповнено)

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 46-річний львів’янин.

Андрій Садовий (ілюстративне фото)
Фото: Львівська міська рада

У Львові поліцейські встановили особу зловмисника, який облив мера міста невстановленою рідиною. Про це повідомляє пресслужба правоохоронців.

Подія сталась сьогодні, 15 травня, близько 10:40 на площі Ринок. Перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною. 

На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1 та поліції Львівщини. 

Особу зловмисника встановлено – ним виявився 46-річний львів’янин. 

За фактом дізнавачі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає покарання - штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії.

Доповнено. Згодом Андрій Садовий прокоментував інцидент.

"Дякую всім, хто турбується через ранковий інцидент. Чесно, не думав, що це стане топ-новиною дня. Йшов зранку на роботу — підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все. Переодягнувся. Речі ввечері поперу. Це хуліганство, а не замах. Напади на мене були вже не раз, тому мені не звикати. Не роздувайте. Але за турботу — дякую. Все гаразд", — написав мер Львова.

