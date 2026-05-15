По Одещині росіяни завдали ракетно-дронових атак. Постраждали люди (оновлено)

У ніч на 15 травня та вранці російська армія завдала ракетно-дронових атак по Одещині. За оновленою інформацією, загалом станом на 12:00 внаслідок агресії РФ постраждали десятеро людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.

«Цієї ночі росія тероризувала Одещину комбінованими ракетно-дроновими ударами. Ціллю стали обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор та підприємства. На жаль, двоє людей постраждало», – розповів він вранці.

Внаслідок атаки були пошкоджені чотири приватні житлові будинки, технічні споруди, нежитловий будинок, господарча та адміністративна будівлі, легкові автомобілі.

Доповнення. Пізніше Кіпер написав, що у Одеському районі зафіксовано падіння ворожих БпЛА на територію приватного житлового господарства та садового кооперативу. Пошкоджено два житлових будинки, на одній з ділянок виникла локальна пожежа. Одна людина постраждала.

Із десяти постраждалих шестеро госпіталізовані, двоє перебувають у важкому стані. Усім постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

Фото: Одеська ОВА Наслідки російської атаки на Одещині

На місцях подій працюють відповідні екстрені та комунальні служби. Вони усувають наслідки.