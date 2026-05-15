СБУ попередила про збільшення кількості шахраїв, які видають себе за правоохоронців

Служба безпеки попередила про зростання випадків шахрайства в Україні.

Як розповіли у пресслужбі відомства, йдеться про шахрайські схеми, у яких зловмисники видають себе за співробітників правоохоронних органів. Зокрема, представляються посадовцями СБУ та інших державних структур. Метою таких афер є ошукування людей і видурювання грошей.

Правоохоронці розповіли, що злочинці звертаються до людини і спершу залякують її вигаданими кримінальними справами про нібито державну зраду, фінансування РФ або купівлю заборонених товарів. Щоб посилити тиск, ділки часто надсилають у месенджер фейкову повістку-виклик на допит.

Надалі аферисти пропонують уникнути покарання. Для цього у більшості випадків вимагають переказати або передати їм гроші «на перевірку» чи «для уникнення кримінальної відповідальності».

Служба безпеки України закликає людей бути пильними та дотримуватись таких правил:

⁠Фіксуйте дані осіб, які вийшли з вами на контакт. Запишіть номер телефону, з якого надійшов дзвінок, збережіть скриншоти повідомлень.

Не передавайте конфіденційні дані своїх банківських карток та не робіть термінових грошових переказів.

Перевіряйте всю наявну інформацію. Користуйтеся лише офіційними джерелами (сайтом Служби – ssu.gov.ua, верифікованими сторінками в соцмережах).

Якщо ви стали об’єктом подібного вимагання або отримали підозріле повідомлення від особи, яка представляється співробітником СБУ, негайно звертайтеся: