За добу росіяни 19 разів обстріляли Донеччину, пошкоджено будинки та авто

Всього за минулу добу російська армія 19 разів обстріляла населені пункти Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Добропіллі Покровського району пошкоджено приватний будинок.
У Слов'янську Краматарського району пошкоджено ангар і 2 одиниці транспорту. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і автівку.
У Майдані Черкаської громади пошкоджено ангар, вантажівку і 2 легковика. У Новодонецькому пошкоджено багатоповерхівку, у Новоіверському пошкоджено 2 житлові будинки та інфраструктуру.
Інформація про постраждалих за добу не надходила.
- 13 травня у Донецькій області двоє людей загинули, ще двоє поранені через російськи обстріли. Руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, зокрема 18 житлових будинків.