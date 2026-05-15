За добу росіяни 19 разів обстріляли Донеччину, пошкоджено будинки та авто

Руйнування є у двох районах.

Всього за минулу добу російська армія 19 разів обстріляла населені пункти Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

У Добропіллі Покровського району пошкоджено приватний будинок.

У Слов'янську Краматарського району пошкоджено ангар і 2 одиниці транспорту. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і автівку.

У Майдані Черкаської громади пошкоджено ангар, вантажівку і 2 легковика. У Новодонецькому пошкоджено багатоповерхівку, у Новоіверському пошкоджено 2 житлові будинки та інфраструктуру.

Інформація про постраждалих за добу не надходила.