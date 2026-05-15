ЦПД: Росія виправдовує викрадення українських дітей, використовуючи майданчики у ЄС

Постійне представництво РФ при ЄС заявило, що Москва рятує дітей із зони бойових дій.

Фото: Офіс генпрокурора

Постійне представництво РФ при ЄС заявило, що Росія нібито не здійснювала примусового переміщення неповнолітніх українців, а лише “рятувала” їх із зони бойових дій.

Так росіяни прокоментували зустріч у Брюсселі, присвячену поверненню українських дітей додому, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Насправді міжнародні інституції, зокрема ООН та Міжнародний кримінальний суд, визнали незаконне вивезення українських дітей воєнним злочином. Саме через депортацію неповнолітніх українців МКС видав ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.

“Росія продовжує перешкоджати поверненню українських дітей додому, приховує їхнє місцеперебування та сприяє їхній русифікації через усиновлення і нав’язування громадянства РФ. Паралельно в інформаційному просторі Кремль системно поширює неправдиві наративи та бездоказові звинувачення проти України, намагаючись змістити фокус уваги зі своїх злочинів”, – зазначили у ЦПД.

Так, колишня омбудсменка РФ Тетяна Москалькова звинуватила українських військових у нібито примусовому вивезенні дітей Донбасу до Німеччини, не надавши жодних переконливих доказів.

Фото: Центр протидії дезінформації

  • Україна не лише спростовує подібні фейки, а й спільно з міжнародними партнерами продовжує роботу над поверненням дітей додому. Нещодавно Рада ЄС та уряд Великої Британії запровадили додаткові санкції проти російських структур і осіб, причетних до депортації українських дітей.
