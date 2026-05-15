Росія вбила двох мешканців Херсонщини і поранила 13

Російська армія атакувала Херсонську область із авіації, артилерії та безпілотниками. Загинули двоє людей, поранені – 13, зокрема дитина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Зимівник, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Ромашкове, Янтарне, Розлив, Зорівка, Томина Балка, Незламне, Дніпровське, Станіслав, Софіївка, Дар'ївка, Інгулець, Понятівка, Микільське, Іванівка, Новотягинка, Берегове, Берислав, Новорайськ, Тараса Шевченка, Українка, Качкарівка, Дудчани, Михайлівка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Червоне, Осокорівка, Золота Балка, Львове, Новоберислав, Новокаїри, Саблуківка, Тягинка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, газопровід та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 3 людини.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.