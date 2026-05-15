Двоє людей поранені у Вільнянську через атаку РФ. Ворог вдарив по приміському потягу (доповнено)

Поранені пасажири потяга, які не встигли евакуюватися. 

Іван Федоров
Фото: тг-канал Івана Федорова

Сьогодні вранці російський дрон атакував об'єкт транспортної інфраструктури у Вільнянську Запорізької області. Поранені двоє людей. В Укрзалізниці розповіли, що ворог завдав удару по приміському поїзду.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров, а пізніше розповіли у пресслужбі Укрзалізниці

"Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Вільнянськ. Російський безпілотник атакував об'єкт транспортної інфраструктури", – йдеться у повідомленні Федорова. 

Поранені люди є цивільними, це 88-річна жінка та 47-річний чоловік. Їм надають необхідну допомогу. 

Доповнення. В Укрзалізниці додали, що ворог завдав удару БПЛА по приміському поїзду. Влучання сталося поблизу одного з вагонів. Після повідомлення від моніторингового центру потяг зупинили і почали евакуацію пасажирів. 

"Часу було вкрай обмаль, відтак, за попередньою інформацією, двоє пасажирів, які ще не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення. Усі обставини уточнюються", – повідомив перевізник. 

Пошкоджений локомотив російським дроном
Фото: Укрзалізниця
Наразі працюють над відновленням руху поїздів на ділянці.

