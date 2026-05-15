Двоє людей поранені у Вільнянську через атаку РФ. Ворог вдарив по приміському потягу (доповнено)

Сьогодні вранці російський дрон атакував об'єкт транспортної інфраструктури у Вільнянську Запорізької області. Поранені двоє людей. В Укрзалізниці розповіли, що ворог завдав удару по приміському поїзду.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров, а пізніше розповіли у пресслужбі Укрзалізниці.
"Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Вільнянськ. Російський безпілотник атакував об'єкт транспортної інфраструктури", – йдеться у повідомленні Федорова.
Поранені люди є цивільними, це 88-річна жінка та 47-річний чоловік. Їм надають необхідну допомогу.
Доповнення. В Укрзалізниці додали, що ворог завдав удару БПЛА по приміському поїзду. Влучання сталося поблизу одного з вагонів. Після повідомлення від моніторингового центру потяг зупинили і почали евакуацію пасажирів.
"Часу було вкрай обмаль, відтак, за попередньою інформацією, двоє пасажирів, які ще не встигли евакуюватися, отримали осколкові поранення. Усі обставини уточнюються", – повідомив перевізник.
Наразі працюють над відновленням руху поїздів на ділянці.