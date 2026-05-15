По Одещині росіяни застосували ракети і дрони. Постраждали двоє людей

Пошкоджені будинки та авто.

Наслідки російської атаки на Одещині

У ніч на 15 травня російська армія завдала ракетно-дронової атаки по Одещині. Поранені двоє людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.

«Цієї ночі росія тероризувала Одещину комбінованими ракетно-дроновими ударами. Ціллю стали обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор та підприємства. На жаль, двоє людей постраждало», – розповів він.

Внаслідок атаки пошкоджені чотири приватні житлові будинки, технічні споруди, нежитловий будинок, господарча та адміністративна будівлі, легкові автомобілі.

Фото: Одеська ОВА

На місцях подій працюють відповідні екстрені та комунальні служби. Вони усувають наслідки.