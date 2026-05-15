По Одещині росіяни застосували ракети і дрони. Постраждали двоє людей

У ніч на 15 травня російська армія завдала ракетно-дронової атаки по Одещині. Поранені двоє людей.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Кіпер.
«Цієї ночі росія тероризувала Одещину комбінованими ракетно-дроновими ударами. Ціллю стали обʼєкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор та підприємства. На жаль, двоє людей постраждало», – розповів він.
Внаслідок атаки пошкоджені чотири приватні житлові будинки, технічні споруди, нежитловий будинок, господарча та адміністративна будівлі, легкові автомобілі.
На місцях подій працюють відповідні екстрені та комунальні служби. Вони усувають наслідки.