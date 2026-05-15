ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість загиблих від російської атаки у Києві зросла до 24 (оновлено)

Серед жертв російського терору троє дітей.

Рятувальна операція у Києві після російського обстрілу
Фото: ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила вранці 15 травня оновлену інформацію щодо жертв російського ракетного удару по Києву в ніч на 14 травня.

Згідно з останніми даними, внаслідок атаки у Дарницькому районі, де відбулося влучання у житловий будинок та руйнація під'їзду, загинули 24 людини, серед них 3 дитини. Рятувальники продовжують безперервно розбирати завали та шукати людей, які могли бути у багатоповерхівці під час обстрілу.

"Психологічну допомогу отримали 398 людей. Кінологи обстежили 2 тис. 800 кв. м території. Вивезено 3 тис. 180 куб м. уламків будівельних конструкцій", – розповіли в ДСНС.

15 травня оголошено у Києві днем жалоби.

