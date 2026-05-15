В Одесі натовп намагався відбити у поліцейських затриманого військового у СЗЧ

У Приморському районі Одеси на вулиці Сонячній група агресивно налаштованих людей спробували завадити поліції затримати чоловіка, який був ідентифікований як той, хто перебуває у розшуку через самовільне залишення військової частини.

Як пише Головне управління Національної поліції в Одеській області, громадяни під час затримання блокували рух службового авто та перешкоджали правоохоронцям. Один з учасників інциденту металевим ланцюгом пошкодив поліцейський транспорт.

Конфлікт вдалося вгамувати лише після прибуття на місце додаткових екіпажів поліції та слідчо-оперативної групи. Кількох найбільш активних людей із натовпу відвезли до територіального підрозділу для надання пояснень. Особи усіх фігурантів встановлюються, після чого їхнім діям буде надано правову оцінку.

На початку квітня Генштаб ЗСУ спростив повернення військовослужбовців із СЗЧ до своїх підрозділів.