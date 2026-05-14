Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини: знеструмлені 32 населені пункти

Ввечері 14 травня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергетичний обʼєкт в Білгород-Дністровському районі. Інформації про постраждалих немає.
Загалом понад 15 тисяч абонентів залишилися без світла. Як зазначили в ОВА, станом на 21:00 енергетикам вдалося перезаживити 12 тисяч абонентів.
"Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання всім споживачам. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення", - йдеться в повідомленні.
- Уночі в Одеській області внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Окупанти атакували в дві хвилі. Під удари потрапила портова інфраструктура. Пошкоджено майно, обладнання і вантажний транспорт.