Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини: знеструмлені 32 населені пункти

Ввечері 14 травня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Одещини.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергетичний обʼєкт в Білгород-Дністровському районі. Інформації про постраждалих немає.

Загалом понад 15 тисяч абонентів залишилися без світла. Як зазначили в ОВА, станом на 21:00 енергетикам вдалося перезаживити 12 тисяч абонентів.

"Енергетики вживають усіх заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання всім споживачам. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення", - йдеться в повідомленні.