Одеська область пережила дві хвилі атаки. Є потерпілі

Уночі в Одеській області внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Окупанти атакували в дві хвилі. Під удари потрапила портова інфраструктура.

Пошкоджено майно, обладнання і вантажний транспорт. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

“Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками. На місці подій працюють відповідні служби. Тривають роботи з усунення наслідків. Постраждалим надається вся необхідна допомога”, – сказав він.

Одеська область зазнала атаки і вчора вночі та вдень. Страждала, зокрема, промисловість.