На Одещині викрили групу, яку підозрюють у незаконному вирощуванні та продажу тютюну на 13 млн грн

В Одеській області правоохоронці повідомили про підозру сімом учасникам організованої групи, яких підозрюють у незаконному вирощуванні, виготовленні та збуті тютюнової продукції, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, організатор схеми на початку 2025 року створив мережу збуту та розподілив ролі між учасниками. Частина з них адмініструвала сайти, приймала замовлення та організовувала відправлення поштою. Інші фасували, зберігали й продавали тютюн через торговельні павільйони на ринках Одеси.

Сировину, за версією слідства, постачали з Тернопільської області, де тютюн вирощували, сушили та обробляли без ліцензій.

Слідчі задокументували незаконне придбання та збут понад 950 кг тютюну. Також, за даними прокуратури, за майже рік учасники групи виростили понад 8 тонн тютюнової сировини.

Вартість вилученої продукції та обладнання, за оцінкою правоохоронців, перевищує 13 млн грн.