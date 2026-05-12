«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
ГоловнаСуспільствоПодії

НАБУ оголосило ще шість підозр по справі про злочинне угруповання. Зокрема – ексвіцепрем'єру

Усі оголошені за відмивання майна, отриманого незаконним шляхом. 

НАБУ оголосило ще шість підозр по справі про злочинне угруповання. Зокрема – ексвіцепрем'єру
Олексій Чернишов
Фото: Facebook-сторінка Олексія Чернишова

НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, викритої вчора на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України, повідомило НАБУ 12 травня.

Серед тих, хто отримав підозру, ексвіцепрем’єр-міністр. Його прізвище не уточнюють, але в матеріалах справи фігурує Олексій Чернишов.

Також підозру оголосиои бізнесмену – одному з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас".

“За даними слідства, упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області. Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони”, – розповіли в НАБУ.

За інформацією Бюро, $9 млн – частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану пральню, підконтрольну бізнесмену – майбутньому власнику однієї з резиденцій. Йомиірно, йдетсья про Тимура Міндіча.

“Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ «НАЕК «Енергоатом»”, – сказали в НАБУ.

Контекст

Учора НАБУ і САП оголосили підозру колишньому голові ОП Андрію Єрмаку. Справа стосується будівництва котеджів у Козині, що фінансувалося за рахунок коштів, отриманих незаконним шляхом.

За інформацією слідства, пов'язаан з Чернишовим ТОВ купила 4 га землі в 2018 році. У 2020 він залучив до проєкту Тимура Міндіча і Андрія Єрмака, а в 2021 році там почалося будівництво.

Будівництво фінансували з двох джерел, зокрема за рахунок коштів, що були отриманні на відкатах. 

Олексій Чернишов уже має кілька підозр, зокрема в незаконному збагаченні і недекларуванні доходів та зловживанні службовим становищем. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies