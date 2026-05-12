НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, викритої вчора на легалізації здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах. Кваліфікація: ч. 3 ст. 209 КК України, повідомило НАБУ 12 травня.

Серед тих, хто отримав підозру, ексвіцепрем’єр-міністр. Його прізвище не уточнюють, але в матеріалах справи фігурує Олексій Чернишов.

Також підозру оголосиои бізнесмену – одному з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас".

“За даними слідства, упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області. Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони”, – розповіли в НАБУ.

За інформацією Бюро, $9 млн – частину витрачених на будівництво коштів одержали через так звану пральню, підконтрольну бізнесмену – майбутньому власнику однієї з резиденцій. Йомиірно, йдетсья про Тимура Міндіча.

“Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ «НАЕК «Енергоатом»”, – сказали в НАБУ.

Учора НАБУ і САП оголосили підозру колишньому голові ОП Андрію Єрмаку. Справа стосується будівництва котеджів у Козині, що фінансувалося за рахунок коштів, отриманих незаконним шляхом.

За інформацією слідства, пов'язаан з Чернишовим ТОВ купила 4 га землі в 2018 році. У 2020 він залучив до проєкту Тимура Міндіча і Андрія Єрмака, а в 2021 році там почалося будівництво.

Будівництво фінансували з двох джерел, зокрема за рахунок коштів, що були отриманні на відкатах.

Олексій Чернишов уже має кілька підозр, зокрема в незаконному збагаченні і недекларуванні доходів та зловживанні службовим становищем.