Віцепрем'єру Олексію Чернишову оголосили підозру

Віцепрем'єр-міністру України-міністру національної єдності Олексію Чернишову оголосили підозру. Справа стосується періоду очолення ним міністерства регіонів і оголошена за статтями про зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

У НАБУ повідомили, що він є вже шостим підозрюваним по справі про корупційну схему в будівельній сфері. Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

Кваліфікація дій міністра – ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

Вважається, що міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

Суть справи

Слідство вважає, що один зі столичних забудовників – Сергій Копистира – розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під зведення житлового комплексу. Для цього він звернувся до очільника Мінрегіону, який спільно з держсекретарем Василем Володіним, радником міністра Максимом Горбатюком та директоркою держпідприємства Сушон створив умови для передачі ділянки цьому ДП.

"Воно ж у незаконний спосіб уклало з «потрібною» будівельною компанією інвестиційні договори", – прокоментували в НАБУ.

За цими документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

"За успішну реалізацію оборудки забудовник «винагородив» міністра та визначених ним осіб неабиякою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн", – повідомили в НАБУ.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно одержаних квартир також накладено арешт.

Виїзд і повернення Олексія Чернишова

За даними УП, Олексій Чернишов виїхав з України у відрядження в ніч на 11 червня – за декілька днів до того, підозри отримали два колишні посадовці з оточення Чернишова періоду його очолення Мінрегіону, а потім – Нафтогазу.

Чернишов не повернувся з-за кордону навіть на форум, організований його міністерством. Натомість він проводив зустрічі в Чехії та Австрії. Австрійська сторона у відповідь на запит журналістів УП повідомила, що запит на проведення зустрічі отримала за добу до неї.

Хоча журналісти не отримали достоменних підтверджень, що Чернишов міг знати про підготовку підозри своєму колишньому оточенню, фактом залишається його виїзд якраз напередодні цього.

Прем'єр-міністр і президент, коментуючи відрядження Чернишова, казали, що він має повернутися до кінця тижня. Володимир Зеленський стверджував, що міністр має від нього два завдання.

УП та ZN.UA в суботу з посиланням на джерела написали, що вмовляти Чернишова повернутися з-за кордону у встановлені терміни поїхав Тимур Міндіч – співвласник "95 кварталу". А до цього стало відомо про виїзд за кордон родини міністра.

22 червня віцепрем'єр повідомив, що він повернувся до України. Вранці він брав участь у засіданні уряду, а вдень повідомив, що пішов до НАБУ "розібратися в ситуації".

Прізвище Чернишова було в інформації, яку прокурор зачитував на засіданнях суду по обранню запобіжних заходів іншим фігурантам справи. Зокрема, на думку слідства, Чернишов умисно доручив комунікації по оборудці довіреній особі. Але при цьому зафіксували, що він брав участь у зустрічі на цю тему.