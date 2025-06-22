Чернишов повідомив про повернення додому

Міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що повернувся додому.
Джерела “Дзеркала тижня” та “Української правди” також повідомляли, що близький до Офісу президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, який раніше, за інформацією джерел, виїхав з України, планував зустрітися із Чернишовим.
Ситуація навколо Чернишова
- Нещодавно НАБУ оприлюднило дані про викриття корупції в міністерстві регіонів, яке до роботи в "Нафтогазі" очолював Олексій Чернишов. Він виїхав за кордон за декілька днів до того, як його колишній радник Михайло Горбатюк і державний секретар міністерства Василь Володін отримали підозри по справі спроби передачі земель під забудову ЖК всупереч процедурі.
- На те, що віцепрем’єр не повернувся до України навіть на форум, який організувало його міністерство, звернув увагу журналіст Михайло Ткач.
- Як пише УП, доказів того, що Чернишов знав про підготовку підозр його колишньому оточенню, немає. Але того тижня затримали Максима Горбатюка, який був радником Чернишова, а потім перейшов за ним до "Нафтогазу", а також Василя Володіна – колишнього державного секретаря Мінрегіону періоду керівництва Чернишова. Він потім також перейшов у "Нафтогаз".
- Чернишов не має підозри, але його прізвище неодноразово фігурувало в інформації прокурора на засіданні суду по справі хабарництва в Мінерегіоні. Прокурор казав, що Чернишов брав участь в обговоренні передачі землі і що доручав комунікацію своїй довіреній особі нібито для конспірації.
- За словами Шмигаля, відрядження Чернишова було підписано до кінця цього тижня.
- Президент Зеленський прокоментував ситуацію щодо міністра у відповідь на запитання LB. Глава держави зазначав, що Чернишов має повернутися після завершення відрядження: “У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас: перше – це відкривати хаби в різних країнах, а друге – множинне громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться, повинен повернутися, все”.