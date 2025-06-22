Чернишов повідомив про повернення додому

"Непросте, але дуже важливе відрядження (яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним) завершено", написав міністр національної єдності у Facebook.

Міністр національної єдності Олексій Чернишов повідомив, що повернувся додому.

Джерела “Дзеркала тижня” та “Української правди” також повідомляли, що близький до Офісу президента бізнесмен і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч, який раніше, за інформацією джерел, виїхав з України, планував зустрітися із Чернишовим.

Ситуація навколо Чернишова