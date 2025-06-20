Шмигаль обіцяє повернення Чернишова з-за кордону до кінця цього тижня

Прем'єр-міністра під час години запитань до уряду запитали, коли повернеться віцепрем'єр, проти колишнього оточення якого зараз розслідують корупційну справу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду пообіцяв, що віцепрем'єр-міністр-міністр національної єдності Олексій Чернишов повернеться зі закордонного відрядження до кінця тижня. Про це пише УП.

Шмигаль сказав, що "відповідні документи з відрядження підписані до кінця цього тижня". Раніше журналіст Михайло Ткач повідомляв, що Чернишов не відвідав організований його міністерством форум у Києві, а натомість підключився до нього онлайн.

Виїзд урядовця за кордон відбувся з 10 на 11 червня – до Чехії. Як пише УП, доказів того, що Чернишов знав про підготовку підозр його колишньому оточенню, немає. Але того тижня затримали Максима Горбатюка, який був радником Чернишова, а потім перейшов за ним до "Нафтогазу", а також Василя Володіна – колишнього державного секретаря Мінрегіону періоду керівництва Чернишова. Він потім також перейшов у "Нафтогаз".

Обидва фігурують у справі про отримання "квартирного" хабаря від забудовника Сергія Копистири.

"Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП", – повідомляла прокуратура.

Прізвище Чернишова згадували в інформації прокурора, озвученій на засіданні суду. Справа стосується ймовірного одержання посадовцями Мінрегіону хабарів у обмін на незаконну передачу земельної ділянки для зведення житлового комплексу. Самого Копистиру вперше затримали ще в листопаді 2023-го – за підозрою в спробі підкупу наступника Чернишова Олексія Кубракова.

УП навела озвучені прокурорами матеріали справи, в яких описана ймовірна роль Чернишова. Зокрема, як вважає слідство, в 2021 році Копистира розробив план отримання ТОВ "Сітігазсервіс" для забудови всупереч законного порядку, і для цього він нібито залучив міністра розвитку громад і територій. Чернишов, як вважає слідство, для конспірації доручив комунікувати з Копистирою і ще одним забудовником Татаренком своєму довіреному – Горбатюку.

"Чернишов, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, всупереч інтересам служби за попередньою змовою з Копистирою, Татаренком, Володіним, Горбатюком, Сушон, діючи в інтересах ТОВ «Сітігазсервіс», зловживаючи своїм службовим становищем, підписав наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 15 липня 22-го року № 126, відповідно до якого ДП «Укркомунобслуговування» визначено балансоутримувачем на праві господарського відання, за яким закріплено державне майно, що належить до сфери управління Мінрегіону", – наводять журналісти озвучену прокурорами інформацію.

Прізвище нинішнього віцепрем'єра-міністра національної єдності прокурор згадував ще неодноразово. Зокрема, в контексті зустрічей з Копистирою і обговорення отримання ТОВ "Сітігазсервіс" для забудови.

Завершення оборудки провалилося завдяки арешту земельної ділянки, що відбувся за клопотанням НАБУ. В справі, крім посадовців міністерства і забудовників, фігурує і державне підприємство.

Втім, підозру Олексію Чернишову не оголошували. Зараз він залишається за кордоном. У відповідь на запит Михайла Ткача відділ комунікації Федерального міністерства європейських та міжнародних справ Австрії відповіли, що "запит на зустріч надійшов за день до неї". У міністерстві заявили, що в Чернишова планове відрядження до країн ЄС.