Рада сьогодні розгляне законопроєкт про множинне громадянство. Правозахисники попереджають про недоліки

Правозахисники вважають, що ухвалення закону про множинне громадянство може призвести до втрати громадянства серед жителів тимчасово окупованих територій.

Віцепрем’єр міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов прокоментував питання запровадження множинного громадянства і заявив, що цей законопроєкт означає зміцнення зав’язків з українцями за кордоном, а також подальші можливості розвитку українства та української єдності.

Про це він сказав в онлайн-форматі на форумі HUMAN CAPITAL у Києві.

“Я радий що саме сьогодні Верховна Рада має розглянути у другому читанні законопроєкт № 11469 [...] Вважаю, що ми мусимо звернути на це увагу, тому що це зміцнення зав’язків з українцями за кордоном, а також подальші можливості розвитку українства та української єдності”, – сказав Чернишов.

За його словами, після досягнення сталого миру треба зробити акцент на економічному розвитку, залученні інвестицій, термінових реформах та створенні робочих місць.

“Фактично це єдиний комплекс подій та спільних досягнень які можуть повернути українців додому після досягнення сталого миру”, – вважає Чернишов.

Як зазначає Zmina, правозахисники попереджають про недоліки законопроєкту про множинне громадянство. Зокрема це може призвести до втрати громадянства серед жителів тимчасово окупованих територій.

Коаліція громадських організацій, що займаються захистом прав постраждалих від війни, висловила занепокоєння щодо законопроєкту №11469 про множинне громадянство. Попри врахування частини рекомендацій, критично важливі ризики залишаються, зокрема щодо прав жителів тимчасово окупованих територій (ТОТ).

Правозахисники наголошують: отримання російського паспорта на ТОТ не може вважатися добровільним, а отже – не повинно призводити до втрати українського громадянства. Вони застерігають від “маскування” небезпечних норм під виглядом євроінтеграційних змін та закликають дотримуватися принципу правової визначеності.

Особливу тривогу викликають положення, які дозволяють втрату громадянства за розпливчастими підставами: «загроза національній безпеці» чи «участь в окупаційній адміністрації». Правозахисники вказують, що це створює широкий простір для свавільного трактування та може поставити під удар тих, хто забезпечував базові потреби населення – медиків, комунальників, рятувальників.

Крім того, законопроєкт, за словами коаліції, необґрунтовано звужує можливості для набуття громадянства і не відповідає міжнародним зобов’язанням України, зокрема щодо запобігання безгромадянству. Також нові положення можуть обмежити права дітей, які нині захищені чинною редакцією закону.