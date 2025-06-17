Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Як покращити пам'ять, щоб краще вчитися і не забувати важливі речі
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
ГоловнаПолітика

Рада сьогодні розгляне законопроєкт про множинне громадянство. Правозахисники попереджають про недоліки

Правозахисники вважають, що ухвалення закону про множинне громадянство може призвести до втрати громадянства серед жителів тимчасово окупованих територій.

Рада сьогодні розгляне законопроєкт про множинне громадянство. Правозахисники попереджають про недоліки
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

Віцепрем’єр міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов прокоментував питання запровадження множинного громадянства і заявив, що цей законопроєкт означає зміцнення зав’язків з українцями за кордоном, а також подальші можливості розвитку українства та української єдності.

Про це він сказав в онлайн-форматі на форумі HUMAN CAPITAL у Києві.

“Я радий що саме сьогодні Верховна Рада має розглянути у другому читанні законопроєкт № 11469 [...] Вважаю, що ми мусимо звернути на це увагу, тому що це зміцнення зав’язків з українцями за кордоном, а також подальші можливості розвитку українства та української єдності”, – сказав Чернишов.

За його словами, після досягнення сталого миру треба зробити акцент на економічному розвитку, залученні інвестицій, термінових реформах та створенні робочих місць. 

“Фактично це єдиний комплекс подій та спільних досягнень які можуть повернути українців додому після досягнення сталого миру”, – вважає Чернишов.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Як зазначає Zmina, правозахисники попереджають про недоліки законопроєкту про множинне громадянство. Зокрема це може призвести до втрати громадянства серед жителів тимчасово окупованих територій.

Коаліція громадських організацій, що займаються захистом прав постраждалих від війни, висловила занепокоєння щодо законопроєкту №11469 про множинне громадянство. Попри врахування частини рекомендацій, критично важливі ризики залишаються, зокрема щодо прав жителів тимчасово окупованих територій (ТОТ).

Правозахисники наголошують: отримання російського паспорта на ТОТ не може вважатися добровільним, а отже – не повинно призводити до втрати українського громадянства. Вони застерігають від “маскування” небезпечних норм під виглядом євроінтеграційних змін та закликають дотримуватися принципу правової визначеності.

Особливу тривогу викликають положення, які дозволяють втрату громадянства за розпливчастими підставами: «загроза національній безпеці» чи «участь в окупаційній адміністрації». Правозахисники вказують, що це створює широкий простір для свавільного трактування та може поставити під удар тих, хто забезпечував базові потреби населення – медиків, комунальників, рятувальників.

Крім того, законопроєкт, за словами коаліції, необґрунтовано звужує можливості для набуття громадянства і не відповідає міжнародним зобов’язанням України, зокрема щодо запобігання безгромадянству. Також нові положення можуть обмежити права дітей, які нині захищені чинною редакцією закону.
Теми: , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies