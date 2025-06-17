Сибіга: РФ навмисно атакувала Україну під час саміту G7

На думку міністра, таким чином Путін висловлює повну неповагу до Сполучених Штатів та інших партнерів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що Росія навмисно атакувала Україну під час саміту G7.

"Цієї ночі Росія завдала масованого та жорстокого удару по Україні. Сотні безпілотників та ракет, спрямованих проти цивільного населення. Київ зазнав особливо сильних атак. Путін робить це навмисно, саме під час саміту G7", – написав глава українського дипвідомства у соцмережі Х і додав, що таким чином російський лідер висловлює повну неповагу до Сполучених Штатів та інших партнерів, які закликали до припинення вбивств.

На думку Сибіги, Росія не лише відкидає припинення вогню чи зустріч лідерів для пошуку рішень та завершення війни, але й цинічно завдає ударів по столиці України, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення.

Міністр написав, що мета Путіна дуже проста: показати лідерів G7 слабкими і тільки рішучі кроки та реальний тиск на Москву можуть довести його неправоту.

This night, Russia launched a massive and brutal strike against Ukraine. Hundreds of drones and missiles targeting civilians. Kyiv suffered particularly severe attacks.



Putin does this on purpose, just during the G7 summit. He sends a signal of total disrespect to the United… pic.twitter.com/4XHoKWPu3R — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 17, 2025