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Сибіга: РФ навмисно атакувала Україну під час саміту G7

На думку міністра, таким чином Путін висловлює повну неповагу до Сполучених Штатів та інших партнерів.

Сибіга: РФ навмисно атакувала Україну під час саміту G7
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що Росія навмисно атакувала Україну під час саміту G7.

"Цієї ночі Росія завдала масованого та жорстокого удару по Україні. Сотні безпілотників та ракет, спрямованих проти цивільного населення. Київ зазнав особливо сильних атак. Путін робить це навмисно, саме під час саміту G7", – написав глава українського дипвідомства у соцмережі Х і додав, що таким чином російський лідер висловлює повну неповагу до Сполучених Штатів та інших партнерів, які закликали до припинення вбивств.

На думку Сибіги, Росія не лише відкидає припинення вогню чи зустріч лідерів для пошуку рішень та завершення війни, але й цинічно завдає ударів по столиці України, вдаючи, що шукає дипломатичні рішення.

Міністр написав, що мета Путіна дуже проста: показати лідерів G7 слабкими і тільки рішучі кроки та реальний тиск на Москву можуть довести його неправоту.

  • У ніч на 17 червня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками та ракетами. Станом на ранок  було відомо про 14 убитих, близько 100 поранених.
  • Також постраждала Одеса. Там загинула людина і було понад 15 поранених. 
  • Усього Росія атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу: 440 ударними дронами та ракетами різних типів. ППО знешкодила 428 цілей.
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