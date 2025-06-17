Унаслідок російської атаки на Херсон постраждали люди (оновлено)

Сьогодні, 17 червня, близько 9.00 російські окупанти завдали дронової атаки по Дніпровському районі Херсона. Постраждали люди.

Про це повідомили у Херсонській МВА. Станом на 10:56 відомо про десятьох постраждалих. Начальник ОВА Олександр Прокудін у телеграмі написав про 11 постраждалих, а пізніше їхня кількість збільшилася до 12.

За словами Прокудіна, росіяни змінили тактику застосувань БпЛА і з самого ранку масовано атакували Дніпровський район Херсона. Особлива небезпека – у районі Дніпровського ринку, вулиць Миру та Кулика. Лише впродовж однієї години через атаки дронів там постраждали щонайменше одинадцятеро людей. Усі – отримують необхідну меддопомогу.

Спочатку у МВА повідомили, що від атаки поранені дві херсонки 47 та 62 років. У них були вибухові травми та уламкові поранення. Їх госпіталізували. Стан середньої тяжкості. В момент удару ворожого безпілотника жінки були на вулиці.

Згодом стало відомо про ще двох постраждалих внаслідок цієї дронової атаки, яких доправили до лікарні. Чоловіки 55 і 84 років отримали вибухову травму та уламкові поранення.

Пізніше у МВА повідомили, що приблизно о 9.20 у Дніпровському районі внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона постраждала 54-річна херсонка. Вона в момент атаки була на вулиці і дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Наразі жінка в лікарні. Медики оцінюють її стан як середній.

Оновлення. Кількість постраждалих через атаки російських БПЛА у Дніпровському районі Херсона зросла до семи. До лікарні доставили 63-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення плеча. Потерпілий — під наглядом медиків.

Пізніше повідомили, що кількість постраждалих зросла до 10.