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Для обстрілу Києва Росія використала касетні ракети. Кличко показав їх на відео

Вони виглядають як сірі кулі. 

Для обстрілу Києва Росія використала касетні ракети. Кличко показав їх на відео

Для удару по Києву 17 червня Росія використала касетні ракети. Зокрема, їх знайшли на "Нивках", повідомив мер міста Віталій Кличко. 

Касетні ракети ворог використав, аби вбити якомога більшу кількість людей. Кличко підкреслив, що інакше, як геноцидом, це назвати неможливо. 

"Одна з ракет вдарила в житловий будинок. Слава Богу, ніхто не загинув. Але така от цікава знахідка: служба ДСНС і поліція зібрала отак от кулі. Це касетні снаряди", – повідомив Кличко. 

Це вже не перший випадок використання касетних боєприпасів. Раніше Росія била дронами, при збитті яких з них розсипалися касетні елементи, здатні детонували в випадковий час. 
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