Ткаченко: по Києву та околицях ворог застосував 175 дронів і ракети різних типів

Найбільше житла і майна звичайних киян ворог знищив в Соломʼянському та Дарницькому районах.

Російська армія у ніч на 17 червня для атаки по Києву та околицях застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих та щонайменше дві балістичні ракети.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Характер пошкоджень - прямою наводкою на житлову забудову. Ракетами - від верхніх поверхів до підвального приміщення. Маємо справу з конченим ворогом", – зазначив він і додав, що наші воїни робили і роблять все можливе, щоб відвернути загрозу.

За словами Ткаченка, найбільше житла і майна звичайних киян ворог знищив в Соломʼянському та Дарницькому районах.

"Сергій Мовенко та Олександр Ковтунов зараз безпосередньо на місцях, спільно з рятувальниками та комунальними залучені до ліквідації наслідків та допомоги населенню", – написав він у телеграмі.

У Дарницькому районі також розгорнули штаб у Палаці культури "Дарниця" (вул. Геннадія Афанасьєва, 18).

У Шевченківському районі - бібліотека імені М.Костомарова (вул. Данила Щербаківського, 51), +380 98 609 13 26. Особисто координує роботу голова РДА Олександр Сазанович.

Наразі формують перелік взаємодопомоги райдержадміністрацій одна одній на локаціях, що постраждали.