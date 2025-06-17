На Київщині через атаку РФ поранена жінка

Є ушкодження у двох районах області.

У ніч на 17 червня російська армія атакувала Київську область дронами та ракетами. Поранена жінка. У двох районах є ушкодження.

Про це повідомили у ОВА.

У Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження. У неї різана рана правого плеча. Необхідна медична допомога надається.

Пошкоджено приватний будинок. У ньому вибиті вікна.

У Броварському районі унаслідок ворожої атаки сталося загорання даху приватного будинку. Також фіксується пожежа господарчої будівлі на території підприємства.