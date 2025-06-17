На Київщині через атаку РФ поранена жінка

У ніч на 17 червня російська армія атакувала Київську область дронами та ракетами. Поранена жінка. У двох районах є ушкодження.
Про це повідомили у ОВА.
У Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження. У неї різана рана правого плеча. Необхідна медична допомога надається.
Пошкоджено приватний будинок. У ньому вибиті вікна.
У Броварському районі унаслідок ворожої атаки сталося загорання даху приватного будинку. Також фіксується пожежа господарчої будівлі на території підприємства.
- У ніч на 17 червня росіяни застосували "шахеди" та ракети для обстрілу Києва. Станом на ранок 17 червня було відомо про 14 загиблих та понад 50 поранених.