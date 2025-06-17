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Ворожа армія здійснила понад 100 обстрілів Сумщини

Від атак армії РФ постраждали 35 населених пунктів області. 

Ворожа армія здійснила понад 100 обстрілів Сумщини
наслідки російської атаки, фото ілюстративне
Фото: Сумська міськрада

Упродовж доби армія РФ здійснила понад 100 обстрілів і атакувала 35 населених пунктів Сумщини.

Як повідомили у ОВА, унаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених немає. 

В той же час у Конотопському районі чоловік 1992 року народження на присадибній ділянці наступив на невстановлений вибуховий пристрій. Наслідок – вибухове поранення обох нижніх кінцівок.  

Протягом доби, з ранку 16 червня до ранку 17 червня 2025 року, російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 35 населених пунктах в 17 територіальних громадах області. 

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ та керовані авіаційні бомби: 

  • майже 40 скидань ВОГ з БпЛА; 
  • майже 10 ударів КАБів; 
  • понад 10 ударів РСЗВ. 

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини. 

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:  

  • у Сумській громаді пошкоджено 5 приватних житлових будинків, нежитлові та адміністративні приміщення, автомобіль;  
  • у Миколаївській громаді пошкоджено приватне домоволодіння та автомобіль. 

 За добу з прикордонних громад евакуйовано 138 людей.  Повітряна тривога в області тривала 12 годин 23 хвилини.
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