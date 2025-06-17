Ворожа армія здійснила понад 100 обстрілів Сумщини

Упродовж доби армія РФ здійснила понад 100 обстрілів і атакувала 35 населених пунктів Сумщини.

Як повідомили у ОВА, унаслідок російських обстрілів території області загиблих і поранених немає.

В той же час у Конотопському районі чоловік 1992 року народження на присадибній ділянці наступив на невстановлений вибуховий пристрій. Наслідок – вибухове поранення обох нижніх кінцівок.

Протягом доби, з ранку 16 червня до ранку 17 червня 2025 року, російські війська здійснили понад 100 обстрілів по 35 населених пунктах в 17 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА, РСЗВ та керовані авіаційні бомби:

майже 40 скидань ВОГ з БпЛА;

майже 10 ударів КАБів;

понад 10 ударів РСЗВ.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено 5 приватних житлових будинків, нежитлові та адміністративні приміщення, автомобіль;

у Миколаївській громаді пошкоджено приватне домоволодіння та автомобіль.

За добу з прикордонних громад евакуйовано 138 людей. Повітряна тривога в області тривала 12 годин 23 хвилини.