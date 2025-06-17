Ворог вдарив крилатою ракетою по Чернігову, а по області – БпЛА

У ніч на 17 червня Чернігівська область була під ворожими обстрілами. Ворог вдарив по області БпЛА, а по обласному центру – ракетою.

Як повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус, росіяни атакували безпілотником селище на Прилуччині. Під ударом був двоповерховий житловий будинок. Пошкоджений дах, повилітали вікна. Також поруйновані гаражі. Пошкоджені автівки. Легких поранень зазнала 38-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу.

Також ворог ударив крилатою ракетою по житловому мікрорайону Чернігову. Пошкоджені будинки і господарчі споруди. Попередньо, без постраждалих.

Фото: Чернігівська ОВА Наслідки російського обстрілу