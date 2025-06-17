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Зеленський: Росія вночі застосувала понад 440 дронів і 32 ракети

Президент назвав цю атаку "чистої води тероризмом". 

Зеленський: Росія вночі застосувала понад 440 дронів і 32 ракети
Наслідки російської атаки
Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни у ніч на 17 червня застосували по Україні понад 440 дронів та 32 ракети. 

"Регулярні доповіді міністра внутрішніх справ Клименка та військових командувачів щодо ситуації після масованого російського удару. Більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина", – написав глава України у телеграмі. 

Він повідомив, що станом на ранок у Києві намагаються дістати людей з-під завалів звичайного житлового будинку.  І скільки їх, зараз незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий підʼїзд. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва. 

Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях "прильотів". Усім постраждалим надається необхідна допомога. Станом на цей час 15 загиблих людей по країні. Президент навів дані про 75 поранених, але, за оновленими даними, лише в Києві поранені близько ста.

"Такі атаки – чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа нарешті мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Путін це робить виключно тому, що може собі дозволити продовжувати війну. Він хоче війни й надалі. Погано, коли сильні світу цього заплющують на це очі. Контактуємо з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", – наголосив президент. 

  • У КМВА повідомили, що по Києву та околицях ворог застосував 175 дронів і ракети різних типів.
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