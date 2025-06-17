Уночі Росія атакувала Україну 440 ударними дронами та ракетами різних типів

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені:

Як повідомили у Повітряних силах, Росія атакувала:

В ніч на 17 червня Росія вдарила по Україні 472 засобами повітряного нападу: 440 ударними дронами та ракетами різних типів. ППО знешкодила 428 цілей.

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