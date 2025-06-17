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Уночі Росія атакувала Україну 440 ударними дронами та ракетами різних типів

ППО знешкодила 428 російських цілей. 

Уночі Росія атакувала Україну 440 ударними дронами та ракетами різних типів
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

В ніч на 17 червня Росія вдарила по Україні 472 засобами повітряного нападу: 440 ударними дронами та ракетами різних типів. ППО знешкодила 428 цілей.

Як повідомили у Повітряних силах, Росія атакувала: 

  • 440 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ. Близько 280 із них – "шахеди".
  • 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області РФ. 
  • 16 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської області РФ. 
  • 4 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря.
  • 9 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Бєлгородської та Брянської областей.
  • 1 протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

Основний напрямок удару – місто Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені:

  • 239 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 163 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 2 аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (1 - лок. втр.);
  • 15 крилатих ракет Х-101;
  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 - лок. втр.);
  • 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П (лок. втр.).

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях.

Фото: Повітряні сили

  • У Києві є руйнування в різних районах – загалом у 27 локаціях. Станом на 9:29 відомо про близько 100 поранених і 14 жертв.
  •  На світанку росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Загинула людина, є понад 15 поранених. 
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