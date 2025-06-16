Комітет Ради підтримав законопроєкт про реєстр військовослужбовців

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців після врахування пропозицій президента та рекомендував його до розгляду у Верховній Раді.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
“Комітет з національної безпеки підтримав версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців після врахування пропозицій президента України та рекомендував його до розгляду у Верховній Раді. Цей реєстр дозволить: отримувати точні та актуальні дані про особовий склад; формувати аналітику з людського резерву в режимі реального часу; зменшити вплив людського фактору на процеси”, - написала Черногоренко у фейсбуці.
Вона наголосила, що реєстр працюватиме в Україні - під повним і цілодобовим контролем Центру реагування на кіберінциденти.
“Це не просто технічне рішення - ми створюємо екосистему сервісів для військових, яка дозволить оперативно закривати потреби без черг, довідок і паперової тяганини завдяки взаємодії через унікальний військовий ідентифікатор MIL-ID”, - зазначила заступниця міністра.
Черногоренко подякувала Комітету з питань нацбезпеки за “довіру та професійну підтримку”.
- У грудні минулого року Верховна Рада в цілому схвалила створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців (законопроєкт № 12066). Повідомлялося, що він буде інтегруватись з електронною системою охорони здоров’я для спрощення обміну даними про призовників і резервістів. Військові зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу Армія+. Інформація в реєстрі буде зберігатись 70 років.