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Комітет Ради підтримав законопроєкт про реєстр військовослужбовців

Реєстр працюватиме під повним і цілодобовим контролем Центру реагування на кіберінциденти.

Комітет Ради підтримав законопроєкт про реєстр військовослужбовців
Ілюстративне фото
Фото: pershyj.com

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців після врахування пропозицій президента та рекомендував його до розгляду у Верховній Раді.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

“Комітет з національної безпеки підтримав версію законопроєкту про реєстр військовослужбовців після врахування пропозицій президента України та рекомендував його до розгляду у Верховній Раді. Цей реєстр дозволить: отримувати точні та актуальні дані про особовий склад; формувати аналітику з людського резерву в режимі реального часу; зменшити вплив людського фактору на процеси”, - написала Черногоренко у фейсбуці.

Вона наголосила, що реєстр працюватиме в Україні - під повним і цілодобовим контролем Центру реагування на кіберінциденти.

“Це не просто технічне рішення - ми створюємо екосистему сервісів для військових, яка дозволить оперативно закривати потреби без черг, довідок і паперової тяганини завдяки взаємодії через унікальний військовий ідентифікатор MIL-ID”, - зазначила заступниця міністра.

Черногоренко подякувала Комітету з питань нацбезпеки за “довіру та професійну підтримку”.

  • У грудні минулого року Верховна Рада в цілому схвалила створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців (законопроєкт № 12066). Повідомлялося, що він буде інтегруватись з електронною системою охорони здоров’я для спрощення обміну даними про призовників і резервістів. Військові зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу Армія+. Інформація в реєстрі буде зберігатись 70 років.
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