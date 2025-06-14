Зеленський: стало зрозуміло, що ізраїльська операція наближається, коли США віддали ракети

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабну військову операцію Ізраїлю проти Ірану і сказав, що після передачі Штатами ракет-"перехоплювачів" стало зрозуміло, що вона наближаєтся. Водночас невідомо, скільки часу це займе.

Про це він сказав вчора, 13 червня, під час зустрічі із журналістами, відповідаючи на питання, чи є дані, як довго може тривати ця операція. Президент відповів, що такої інформації немає.

Президент зазначив, що постійно боявся, що Україна може стати "розмінною монетою", лише одним із факторів перемовин Сполучених Штатів Америки і РФ.

"Так що поруч з ситуацією з Іраном стояла і ситуація з Україною. Вони дійсно залежні одна від одної", – повідомив глава України і навів приклад, коли 20 тисяч ракет-"перехоплювачів" від США, які мали надійти Україні, віддали на Близький Схід.

"Це були недорогі ракети, саме для дронів Шахед. І коли ви бачите 300-400 дронів на добу проти нас. Більшість буде збиватися, але якийсь відсоток буде долітати. То ми розраховували на ці ракети, можна порахувати, на скільки би нам вистачило. Ми і іншими засобами збиваємо, але 20 тисяч - це серйозна кількість, якщо чесно. США передали ці ракети іншим через ситуацію на Близькому Сході. І для нас це був удар. Але разом з тим стало зрозуміло, що ізраїльська операція наближається", – зазначив Зеленський.

У квітні цього року президент заявив, що США перекинули в Ізраїль свої Patriot, тому є ознаки планування військових дій з Іраном.