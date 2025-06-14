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Зеленський: стало зрозуміло, що ізраїльська операція наближається, коли США віддали ракети

Президент сказав, що Україна розраховувала на ці ракети. 

Зеленський: стало зрозуміло, що ізраїльська операція наближається, коли США віддали ракети
Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував масштабну військову операцію Ізраїлю проти Ірану і сказав, що після передачі Штатами ракет-"перехоплювачів" стало зрозуміло, що вона наближаєтся. Водночас невідомо, скільки часу це займе. 

Про це він сказав вчора, 13 червня, під час зустрічі із журналістами, відповідаючи на питання, чи є дані, як довго може тривати ця операція. Президент відповів, що такої інформації немає. 

Президент зазначив, що постійно боявся, що Україна може стати "розмінною монетою", лише одним із факторів перемовин Сполучених Штатів Америки і РФ. 

"Так що поруч з ситуацією з Іраном стояла і ситуація з Україною. Вони дійсно залежні одна від одної", – повідомив глава України і навів приклад, коли 20 тисяч ракет-"перехоплювачів" від США, які мали надійти Україні, віддали на Близький Схід.

"Це були недорогі ракети, саме для дронів Шахед. І коли ви бачите 300-400 дронів на добу проти нас. Більшість буде збиватися, але якийсь відсоток буде долітати. То ми розраховували на ці ракети, можна порахувати, на скільки би нам вистачило. Ми і іншими засобами збиваємо, але 20 тисяч - це серйозна кількість, якщо чесно. США передали ці ракети іншим через ситуацію на Близькому Сході. І для нас це був удар. Але разом з тим стало зрозуміло, що ізраїльська операція наближається", – зазначив Зеленський. 

У квітні цього року президент заявив, що США перекинули в Ізраїль свої Patriot, тому є ознаки планування військових дій з Іраном.

  • У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки «екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу».
  • Натомість Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами і дронами у відповідь.
  • За даними ЗМІ, США допомагають Ізраїлю перехоплювати іранські ракети. 
  • За даними МАГАТЕ, іранський наземний завод зі збагачення урану на ядерному об’єкті в Натанзі знищено.
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