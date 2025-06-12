Петр Павел: єдиний спосіб змустити Путіна до переговорів – підштовхнути до межі економічного колапсу

Президент Чехії Петр Павел заявив, що треба посилювати економічний тиск на РФ, щоби змусити Путіна завершити війну в Україні та відмовитися від подальших агресивних планів.

Про це Петр Павел сказав на форумі GLOBSEC 2025, який стартував у Празі 12 червня, повідомляє Укрінформ.

«Нам доведеться бути реалістами: Росія зараз добре оснащена, вона вже має досвід війни, вона має амбіції відродити Радянський Союз як світову державу, і вона висловила низку вимог до європейських країн щодо нової архітектури безпеки в Європі. І було б дуже наївно вважати, що президент Путін не спокуситься використати свою владу, силу воєнної економіки, щоб, принаймні, спробувати перевірити єдність і рішучість НАТО», – вважає Павел.

Він зауважив при цьому, що багато громадян у Європі, але також американські союзники час від часу «якимось чином зменшують серйозність загрози з боку Росії».

Чеський лідер також звернув увагу на такий психологічний момент: якщо європейці все ще поділяють періоди історії на мир, кризу та війну, то росіяни цього не роблять, але розглядають історію як безперервний конфлікт, де змінюються лише засоби та інтенсивність.

«Тож для них вони фактично перебувають у своєрідній війні із західними демократіями… Зараз вони використовують переважно кібер- та гібридні інструменти, але це може дуже швидко змінитися, тому що вони справді бачать у цьому безперервність», – попередив Павел.

Президент вважає, що Європа сама по собі не має достатньо сил підштовхнути Путіна до столу переговорів. Він також акцентував на важливості фінансового та економічного інструменту, назвавши його, ймовірно, важливішим за військові інструменти.

«Нам потрібно продовжувати підтримувати Україну, надаючи військову техніку, матеріали, фінансову підтримку для підтримки її оборони. Але водночас, щоб підштовхнути Росію до столу переговорів, нам дійсно потрібні набагато суворіші санкції та заходи, ніж досі. Росія перебуває у поганому економічному становищі. І єдиний спосіб переконати президента Путіна, що настав час сісти за стіл переговорів, це дійсно підштовхнути його до межі економічного колапсу. Йдеться не про те, щоб повалити Росію», – підкреслив політик.