Петр Павел: єдиний спосіб змустити Путіна до переговорів – підштовхнути до межі економічного колапсу

Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
ГоловнаПолітика

Петр Павел: єдиний спосіб змустити Путіна до переговорів – підштовхнути до межі економічного колапсу

Також Петр Павел застеріг, що російський очільник може захотіти перевірити єдність НАТО. 

Петр Павел: єдиний спосіб змустити Путіна до переговорів – підштовхнути до межі економічного колапсу
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел заявив, що треба посилювати економічний тиск на РФ, щоби змусити Путіна завершити війну в Україні та відмовитися від подальших агресивних планів.

Про це Петр Павел сказав на форумі GLOBSEC 2025, який стартував у Празі 12 червня, повідомляє Укрінформ.

«Нам доведеться бути реалістами: Росія зараз добре оснащена, вона вже має досвід війни, вона має амбіції відродити Радянський Союз як світову державу, і вона висловила низку вимог до європейських країн щодо нової архітектури безпеки в Європі. І було б дуже наївно вважати, що президент Путін не спокуситься використати свою владу, силу воєнної економіки, щоб, принаймні, спробувати перевірити єдність і рішучість НАТО», – вважає Павел.

Він зауважив при цьому, що багато громадян у Європі, але також американські союзники час від часу «якимось чином зменшують серйозність загрози з боку Росії».

Support LB.ua

Чеський лідер також звернув увагу на такий психологічний момент: якщо європейці все ще поділяють періоди історії на мир, кризу та війну, то росіяни цього не роблять, але розглядають історію як безперервний конфлікт, де змінюються лише засоби та інтенсивність.

«Тож для них вони фактично перебувають у своєрідній війні із західними демократіями… Зараз вони використовують переважно кібер- та гібридні інструменти, але це може дуже швидко змінитися, тому що вони справді бачать у цьому безперервність», – попередив Павел.

Президент вважає, що Європа сама по собі не має достатньо сил підштовхнути Путіна до столу переговорів. Він також акцентував на важливості фінансового та економічного інструменту, назвавши його, ймовірно, важливішим за військові інструменти.

«Нам потрібно продовжувати підтримувати Україну, надаючи військову техніку, матеріали, фінансову підтримку для підтримки її оборони. Але водночас, щоб підштовхнути Росію до столу переговорів, нам дійсно потрібні набагато суворіші санкції та заходи, ніж досі. Росія перебуває у поганому економічному становищі. І єдиний спосіб переконати президента Путіна, що настав час сісти за стіл переговорів, це дійсно підштовхнути його до межі економічного колапсу. Йдеться не про те, щоб повалити Росію», – підкреслив політик.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies