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Білий дім: Трамп відкритий до контактів з лідером Північної Кореї

Трамп спілкувався з Ином під час свого першого терміну на посаді президента США.

Білий дім: Трамп відкритий до контактів з лідером Північної Кореї
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп вітав би спілкування з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.

“Президент залишається відкритим до листування з Кім Чен Ином”, – заявила прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт.

Протягом 2017-2021 років Трамп та Ин обмінялися низкою того, що Трамп назвав “гарними” листами, а в  червні 2019 року Дональд Трамп навіть ненадовго ступив до Північної Кореї з демілітаризованої зони з Південною Кореєю.

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У стримуванні ядерної програми КНДР було досягнуто незначного прогресу, і в березні Трамп визнав, що Пхеньян є “ядерною державою”.

Reuters зазначає, що ці спроби зближення відбуваються після обрання в Південній Кореї нового президента Лі Дже Мен, який пообіцяв відновити діалог з КНДР.
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