Україна допоможе Молдові уникнути енергетичного шантажу з боку Росії, заявив Зеленський

Україна працюватиме разом з Молдовою, щоб у наступному опалювальному сезоні забігти планам Росії використовувати окуповане Придністров’я як інструмент тиску.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту «Україна-Південна Європа», який пройшов у Одесі, 11 червня, відповідаючи на запитання кореспондента LB.ua.
«Що стосується придністровської кризи (у енергетичній сфері – Ред.), яка була, може президент Молдови розкаже про це детальніше, але ми були готові допомогти, зробити все, щоб допомогти Молдові уникнути цього тиску – на Кишинів, і, відповідно, на Майю Санду. Ми розуміємо, що це штучні кроки Російської Федерації і тому, зрозумілі кроки». - розповів Зеленський.
Він додав, що «запобігти цьому (у наступному опалювальному сезоні – ред.) непросто, але ми будемо працювати над цим разом з Молдовою» і що «ми будемо роботи все, щоб там було менше ризиків».
- Торік у грудні російський "Газпром" заявив, що припинить постачання газу до Молдови через нібито борги. У зв’язку з цим "влада" невизнаного Придністров'я запровадила режим надзвичайної ситуації. Після припинення подачі газу 1 січня там відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі.
- Молдавська ДРЕС із 1 січня 2025-го перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі.
- Згодом так званий "президент" Придністров’я Вадим Красносільський вирушив до Москви, щоб обговорити постачання газу і начебто домовився про постачання.
- Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Кремль у провокуванні енергетичної кризи у придністровському регіоні та наголосила, що Кишинів не перешкоджає постачанню російського газу до сепаратистського анклаву.
- 20 січня невизнане Придністров'я погодилось отримувати газ від Молдови.
- У березні придністровський "Тираспільтрансгаз" повернув 3 млн кубометрів газу, наданого в борг під час енергетичної кризи у регіоні.