Україна допоможе Молдові уникнути енергетичного шантажу з боку Росії, заявив Зеленський

«Запобігти цьому непросто, але ми будемо працювати над цим разом з Молдовою», - зауважив український президент.

Україна працюватиме разом з Молдовою, щоб у наступному опалювальному сезоні забігти планам Росії використовувати окуповане Придністров’я як інструмент тиску.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту «Україна-Південна Європа», який пройшов у Одесі, 11 червня, відповідаючи на запитання кореспондента LB.ua.

«Що стосується придністровської кризи (у енергетичній сфері – Ред.), яка була, може президент Молдови розкаже про це детальніше, але ми були готові допомогти, зробити все, щоб допомогти Молдові уникнути цього тиску – на Кишинів, і, відповідно, на Майю Санду. Ми розуміємо, що це штучні кроки Російської Федерації і тому, зрозумілі кроки». - розповів Зеленський.

Він додав, що «запобігти цьому (у наступному опалювальному сезоні – ред.) непросто, але ми будемо працювати над цим разом з Молдовою» і що «ми будемо роботи все, щоб там було менше ризиків».