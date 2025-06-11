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Україна допоможе Молдові уникнути енергетичного шантажу з боку Росії, заявив Зеленський

«Запобігти цьому непросто, але ми будемо працювати над цим разом з Молдовою», - зауважив український президент.

Україна допоможе Молдові уникнути енергетичного шантажу з боку Росії, заявив Зеленський
Мая Санду і Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба ОПУ

Україна працюватиме разом з Молдовою, щоб у наступному опалювальному сезоні забігти планам Росії використовувати окуповане Придністров’я як інструмент тиску. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту «Україна-Південна Європа», який пройшов у Одесі, 11 червня, відповідаючи на запитання кореспондента LB.ua.

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«Що стосується придністровської кризи (у енергетичній сфері – Ред.), яка була, може президент Молдови розкаже про це детальніше, але ми були готові допомогти, зробити все, щоб допомогти Молдові уникнути цього тиску – на Кишинів, і, відповідно, на Майю Санду. Ми розуміємо, що це штучні кроки Російської Федерації і тому, зрозумілі кроки». - розповів Зеленський.

Він додав, що «запобігти цьому (у наступному опалювальному сезоні – ред.) непросто, але ми будемо працювати над цим разом з Молдовою» і що «ми будемо роботи все, щоб там було менше ризиків».

  • Торік у грудні російський "Газпром" заявив, що припинить постачання газу до Молдови через нібито борги. У зв’язку з цим "влада" невизнаного Придністров'я запровадила режим надзвичайної ситуації. Після припинення подачі газу 1 січня там відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі
  • Молдавська ДРЕС із 1 січня 2025-го перейшла на генерацію електроенергії на вугіллі.
  • Згодом так званий "президент" Придністров’я Вадим Красносільський вирушив до Москви, щоб обговорити постачання газу і начебто домовився про постачання. 
  • Президентка Молдови Мая Санду звинуватила Кремль у провокуванні енергетичної кризи у придністровському регіоні та наголосила, що Кишинів не перешкоджає постачанню російського газу до сепаратистського анклаву.
  • 20 січня невизнане Придністров'я погодилось отримувати газ від Молдови.
  • У березні придністровський "Тираспільтрансгаз" повернув 3 млн кубометрів газу, наданого в борг під час енергетичної кризи у регіоні.
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