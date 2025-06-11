Ворог атакував Нікопольщину дронами та з артилерії, є поранені

Дніпрпоетровщина знову перебуває під ворожими обстрілами.

Російські окупанти упродовж дня знову атакували громади Нікопольщини Дніпропетровської області дронами та з артилерії. Унаслідок чого постраждали троє цивільних.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Упродовж дня ворог здебільшого атакував Нікопольщину, застосовуючи дрони та важку артилерію. Під обстрілами опинилися Нікополь, Покровська та Марганецька громади.

Унаслідок обстрілів постраждали троє чоловіків – 30, 41 та 59 років. Всі на амбулаторному лікуванні.

"Під час ранкових ударів та протягом дня пошкоджені багатоповерхівка, 4 приватні будинки, 5 авто і мопед, господарські споруди, гараж, парник. Понівечені інфраструктура, магазин. Побиті сонячні панелі, зачепило лінію електропередач. Сталися дві пожежі, які рятувальники загасили", — каже Лисак.

По Маломихайлівській громаді Синельниківського району агресор влучив безпілотником. Загиблих і поранених немає.

Також ворожий дрон атакував Зеленодольську громаду Криворізького району. Пошкоджена інфраструктура. Люди не постраждали.