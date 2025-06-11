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Сили оборони півдня: росіянам залишилося 10 кілометрів до адмінмежі Дніпропетровської і Запорізької областей

Ворог діє малими групами піхоти під час штурмових дій.

Сили оборони півдня: росіянам залишилося 10 кілометрів до адмінмежі Дніпропетровської і Запорізької областей
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

За інформацією речника Сил оборони півдня, на Новопавлівському напрямку до адміністративної межі Дніпропетровської і Запорізької областей російським військам залишається подолати близько 10 кілометрів.

Про це в ефірі заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Це напрямок (Новопавлівський - ред.) з південного сходу Дніпропетровщини. Для того, щоб противник в нас на Новопавлівському напрямку дійшов до адміністративної межі Дніпропетровської і Запорізької областей, йому залишається значно більше, ніж 600 метрів. Йому залишається декілька населених пунктів, зокрема: Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле, Новосілка. Тому недалеко в принципі, це десь близько до десятка, а то і півтора десятка кілометрів", — зазначає Волошин.

За словами військового, росіяни активно проводять штурмові дії штурмові дії малими групами піхоти.

"Він (ворог - ред.) підтримує там високу інтенсивність таких штурмів, намагаючись прорватись до Дніпропетровської області. На інших напрямках, можливо, там і залишилось 600 метрів, я розповідаю лише за наш напрямок, і противнику залишилось ще близько 10 кілометрів", — додав Волошин.

  • Від початку доби 11 червня на Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 15 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя. Там тривають бої.
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