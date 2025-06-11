Сили оборони півдня: росіянам залишилося 10 кілометрів до адмінмежі Дніпропетровської і Запорізької областей

За інформацією речника Сил оборони півдня, на Новопавлівському напрямку до адміністративної межі Дніпропетровської і Запорізької областей російським військам залишається подолати близько 10 кілометрів.

Про це в ефірі заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Це напрямок (Новопавлівський - ред.) з південного сходу Дніпропетровщини. Для того, щоб противник в нас на Новопавлівському напрямку дійшов до адміністративної межі Дніпропетровської і Запорізької областей, йому залишається значно більше, ніж 600 метрів. Йому залишається декілька населених пунктів, зокрема: Зелене Поле, Новопіль, Вільне Поле, Новосілка. Тому недалеко в принципі, це десь близько до десятка, а то і півтора десятка кілометрів", — зазначає Волошин.

За словами військового, росіяни активно проводять штурмові дії штурмові дії малими групами піхоти.

"Він (ворог - ред.) підтримує там високу інтенсивність таких штурмів, намагаючись прорватись до Дніпропетровської області. На інших напрямках, можливо, там і залишилось 600 метрів, я розповідаю лише за наш напрямок, і противнику залишилось ще близько 10 кілометрів", — додав Волошин.