Ще 2 млрд грн виділили на закупівлю шкільних автобусів. Крім того, виділили регіонам 370 млн грн для облаштування сучасних освітніх просторів та STEM-лабораторій.

Уряд цього року спрямує 11 млрд грн на укриття у школах та додаткові 1,1 млрд грн на безбар’єрність в регіонах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

“Відновлення України відбувається за принципом «відбудувати краще, ніж було», що також означає застосування принципів інклюзивності та безбар’єрності. Тому сьогодні виділяємо регіонам додаткові 1,1 млрд грн на здійснення заходів безбар’єрності”, – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що йдеться про поточні та капітальні ремонти об’єктів інфраструктури, а також будівель житлового і громадського призначення. Ці кошти виділяють, щоб створити безперешкодний доступ до таких об’єктів людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам.

Також Шмигаль повідомив, що уряд продовжує інвестувати кошти в підвищення якості та безпеки освіти.

“Понад 11 млрд грн спрямуємо цього року на облаштування укриттів у школах. Ще 2 млрд грн виділили на закупівлю шкільних автобусів. Сьогодні виділяємо регіонам 370 млн грн для облаштування сучасних освітніх просторів та STEM-лабораторій”, – розповів Шмигаль.

Він пояснив, що таким чином уряд дає можливість дітям отримувати сучасні та затребувані знання у відповідних умовах.