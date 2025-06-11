Уряд цього року спрямує 11 млрд грн на укриття у школах та додаткові 1,1 млрд грн на безбар’єрність в регіонах.

Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
ГоловнаСуспільствоЖиття

Уряд цього року спрямує 11 млрд грн на укриття у школах та додаткові 1,1 млрд грн на безбар’єрність в регіонах

Ще 2 млрд грн виділили на закупівлю шкільних автобусів. Крім того, виділили регіонам 370 млн грн для облаштування сучасних освітніх просторів та STEM-лабораторій.

Уряд цього року спрямує 11 млрд грн на укриття у школах та додаткові 1,1 млрд грн на безбар’єрність в регіонах
Фото: facebook/Міністерство освіти і науки України

Уряд цього року спрямує 11 млрд грн на укриття у школах та додаткові 1,1 млрд грн на безбар’єрність в регіонах.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

“Відновлення України відбувається за принципом «відбудувати краще, ніж було», що також означає застосування принципів інклюзивності та безбар’єрності. Тому сьогодні виділяємо регіонам додаткові 1,1 млрд грн на здійснення заходів безбар’єрності”, – повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що йдеться про поточні та капітальні ремонти об’єктів інфраструктури, а також будівель житлового і громадського призначення. Ці кошти виділяють, щоб створити безперешкодний доступ до таких об’єктів людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам.

Підписуйтесь на наш Google News

Також Шмигаль повідомив, що уряд продовжує інвестувати кошти в підвищення якості та безпеки освіти.

“Понад 11 млрд грн спрямуємо цього року на облаштування укриттів у школах. Ще 2 млрд грн виділили на закупівлю шкільних автобусів. Сьогодні виділяємо регіонам 370 млн грн для облаштування сучасних освітніх просторів та STEM-лабораторій”, – розповів Шмигаль.

Він пояснив, що таким чином уряд дає можливість дітям отримувати сучасні та затребувані знання у відповідних умовах.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies