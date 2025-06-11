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Уряд виділив ще 3,5 млрд грн на програму єВідновлення

Завдяки цій програмі вже понад 100 тисяч родин отримали кошти на житло. Тепер буде видано ще понад 2 тисячі житлових сертифікатів.

Уряд виділив ще 3,5 млрд грн на програму єВідновлення
Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба уряду

Сьогодні, 11 червня, уряд виділив ще 3,5 млрд грн на програму єВідновлення. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну. 

“Завдяки державній програмі єВідновлення вже понад 100 тисяч українських родин отримали кошти на ремонт, відбудову чи нове житло. Зокрема, видано 18 тисяч сертифікатів для придбання нового житла взамін зруйнованого. Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення ще 3,5 млрд грн на програму єВідновлення”, – розповів Шмигаль.

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Він зазначив, що за ці кошти буде видано ще понад 2 тисячі житлових сертифікатів на придбання нової оселі, а також профінансовано відбудову будинків на власній земельній ділянці для сотень родин.
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