ЄС продовжить фінансування проєктів у сфері безпеки в Україні до 2027 року

Євросоюз продовжить фінансування проєктів у сфері безпеки в Україні до 2027 року.
Про продовження підтримки України йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна з керуючою директоркою Департаменту миру, безпеки і оборони Європейської служби зовнішньої діяльності (ЄСЗД) Бенедіктою фон Сехерр-Тосс, пише пресслужба Міноборони.
За словами Чуркіна, попри заяви про можливе перемир’я, є всі ознаки підготовки росіян до ще більшої війни.
"Вони проводять мобілізацію, збільшують виробництво озброєння, накопичують далекобійні ракети", – сказав він і додав, що також посилюється кооперація Росії з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Тому, за словами заступника міністра, Україна разом із європейськими партнерами мають розвивати власну співпрацю для протистояння цій "осі зла".
Бенедікта фон Сехерр-Тосс повідомила, що ЄС продовжує цілеспрямовану й ефективну підтримку України у секторі безпеки й оборони.
Сторони погодилися, що пріоритетним напрямком співпраці є підготовка ЗСУ на території ЄС та інвестиції в оборонну індустрію. Також обговорили, як краще адаптувати процес підготовки під конкретні потреби України.
"В Україні з минулого року працює Офіс оборонних інновацій ЄС, завдяки якому ми можемо максимально швидко узгоджувати позиції та визначати проблемні місця, щоб розвивати співпрацю між оборонною промисловістю України та ЄС", – наголосила Бенедікта фон Сехерр-Тосс.
- Євросоюз планує подвоїти поставки боєприпасів великого калібру Україні протягом 2025 року.
- Раніше у Європейській комісії висловили сподівання, що до кінця 2025 року ЄС зможе передати Україні 2 мільйони боєприпасів.