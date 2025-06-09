ЄС продовжить фінансування проєктів у сфері безпеки в Україні до 2027 року

Пріоритетним напрямком співпраці є підготовка ЗСУ на території ЄС та інвестиції в оборонну індустрію.

Заступник міністра оборони України Валерій Чуркін і керуюча директорка Департаменту миру, безпеки і оборони Європейської ЄСЗД Бе

Євросоюз продовжить фінансування проєктів у сфері безпеки в Україні до 2027 року.

Про продовження підтримки України йшлося під час зустрічі заступника міністра оборони України Валерія Чуркіна з керуючою директоркою Департаменту миру, безпеки і оборони Європейської служби зовнішньої діяльності (ЄСЗД) Бенедіктою фон Сехерр-Тосс, пише пресслужба Міноборони.

За словами Чуркіна, попри заяви про можливе перемир’я, є всі ознаки підготовки росіян до ще більшої війни.

"Вони проводять мобілізацію, збільшують виробництво озброєння, накопичують далекобійні ракети", – сказав він і додав, що також посилюється кооперація Росії з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. Тому, за словами заступника міністра, Україна разом із європейськими партнерами мають розвивати власну співпрацю для протистояння цій "осі зла".

Бенедікта фон Сехерр-Тосс повідомила, що ЄС продовжує цілеспрямовану й ефективну підтримку України у секторі безпеки й оборони.

Сторони погодилися, що пріоритетним напрямком співпраці є підготовка ЗСУ на території ЄС та інвестиції в оборонну індустрію. Також обговорили, як краще адаптувати процес підготовки під конкретні потреби України.

"В Україні з минулого року працює Офіс оборонних інновацій ЄС, завдяки якому ми можемо максимально швидко узгоджувати позиції та визначати проблемні місця, щоб розвивати співпрацю між оборонною промисловістю України та ЄС", – наголосила Бенедікта фон Сехерр-Тосс.