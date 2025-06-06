Єврокомісія допускає відтермінування частини положень закону ЄС про штучний інтелект

Ключові етапи імплементації закону очікуються в серпні 2025-го та 2026 року.

Європейська комісія розглядає можливість відкласти набуття чинності деяких положень закону про штучний інтелект, якщо до визначених строків не буде готова відповідна технічна база.

Про це заявила виконавча віцепрезидентка Хенна Вірккунен під час зустрічі міністрів ЄС з цифрових технологій у Люксембурзі, передає Politico.

«Якщо ми побачимо, що стандарти й настанови не будуть готові вчасно, ми не повинні виключати можливість відтермінування деяких частин закону про ШІ», — сказала вона.

Закон, погоджений наприкінці 2023 року, є першим у світі нормативним актом, спрямованим на зниження ризиків, пов’язаних із використанням штучного інтелекту. Він почав частково діяти в лютому 2024 року, а ключові етапи імплементації очікуються в серпні 2025-го та 2026 року.

Однак, за словами Вірккунен, постачальники складних моделей ШІ мають дотримуватися нових вимог уже з 2 серпня 2025 року, хоча необхідні настанови, зокрема, кодекс практики, ще не завершені. Через це технологічна індустрія наполягає на запровадженні «механізму зупинки годинника» — тобто автоматичного перенесення дедлайнів, якщо нормативна база не буде готова.

На тлі тиску з боку промисловості, включно з адміністрацією президента США Дональда Трампа, яка виступає за пом’якшення регулювання, Євросоюз водночас обговорює шляхи спрощення вимог для бізнесу.

У квітні стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа закликала Євросоюз відмовитися від запропонованого кодексу правил для розробників штучного інтелекту.Голова юридичного комітету Палати представників Джим Джордан раніше звертався до лідерів ЄС з критикою, що їхні правила «обмежують свободу слова» американців. Дональд Трамп назвав технологічні регуляції ЄС «формою податку».