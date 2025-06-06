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Провладна "Грузинська мрія" поскаржилася в поліцію на критиків у соцмережах

Політики вимагають, щоб людей, які ображали членів партії в інтернеті, покарали.

Провладна "Грузинська мрія" поскаржилася в поліцію на критиків у соцмережах
Мітинг біля парламенту Грузії 29 листопада 2024 року, ілюстративне фото
Фото: Sova News

У Грузії провладна партія "Грузинська мрія" поскаржилася в поліцію на критиків у соцмережах і зажадала, щоб людей, які ображали її членів в інтернеті, покарали.

Як пише видання Newsgeorgia, про це заявив на брифінгу перший заступник голови парламентської фракції ГМ Іраклій Кірцхалія.

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Імена користувачів партія не розкриває, але, за словами Кірцхалія, усі "адресати вказані у скарзі".

"Коли органи до них прийдуть, вони самі повідомлять пресу", – сказав Кірцхалія.

"Грузинська мрія" стверджує, що справа стосується не особистих думок, а "координованої кампанії ненависті, яка фінансується з-за кордону" і що у публікаціях начебто містяться погрози та лайка не лише на адресу політиків, а й їхніх сімей.

У "Грузинській мрії" також попередили, що початок правового розгляду має стати прецедентом та прикладом для тих, хто, на думку влади, зловживає свободою слова у публічному просторі.

Закон, на який посилається партія, набрав чинності у лютому 2025 року. Згідно з поправками, публічні образи державних і політичних діячів навіть у соцмережах прирівнюються до адміністративного правопорушення. Порушникам загрожує штраф до 4000 ларі чи арешт до 45 діб. Раніше санкції застосовувалися переважно до вуличних акцій, але не до постів в інтернеті. 

  • Навесні у Грузії через підтримку протестів звільнили близько 700 державних службовців.
  • Раніше парламент Грузії у прискореному режимі посилив покарання для учасників акцій протесту.
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