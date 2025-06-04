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Франція заборонила хештег у TikTok, який пропагував нездорові поради про схуднення

Цей крок відбувається на тлі все більшої стурбованості по всій Європі щодо впливу платформи на молодих користувачів та її ролі у просуванні розладів сприйняття тіла.

Франція заборонила хештег у TikTok, який пропагував нездорові поради про схуднення
Фото: EPA/UPG

Під тиском французького уряду TikTok заборонив хештег #SkinnyTok – суперечливий тренд, пов’язаний із пропагуванням надзвичайної худорлявості та нездорових порад щодо схуднення, повідомляють Euronews.

Цей крок відбувається на тлі все більшої стурбованості по всій Європі щодо впливу платформи на молодих користувачів та її ролі у просуванні розладів сприйняття тіла.

Міністерство цифрових технологій Франції відзначило видалення хештегу як важливий крок до захисту неповнолітніх в Інтернеті.

“Це перша колективна перемога”, – написала міністр цифрових технологій Клара Чаппас у неділю на X, додавши, що вона хоче заборонити платформи соціальних мереж для неповнолітніх віком до 15 років.

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Заборонений нині хештег зібрав понад пів мільйона постів, багато з яких пропагували надзвичайну худорлявість, поширюючи повідомлення, що викликають почуття провини, на кшталт “ти не потворна, ти просто товста”.

У контенті переважно фігурували молоді жінки, часто відфільтровані, щоб здаватися худішими, що підкріплювало стандарти «токсичної фігури» для мільйонів глядачів у всьому світі.

Однак, незважаючи на видалення хештегу, занепокоєння зберігаються. Введення “SkinnyTok” у додаток тепер перенаправляє користувачів на поради щодо здорового способу життя, але водночас шкідливий контент все ще переважає під зміненими або неправильно написаними хештегами.
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