У Судані напали на вантажівки з гуманітарною допомогою ООН

Вантажівки Організації Об'єднаних Націй, що перевозили допомогу для охопленого війною суданського регіону Північний Дарфур, зазнали нападів.

Як пише ВВС, напад стався в місті Ель-Кома. Повідомляють про щонайменше чотирьох загиблих та двох поранених.Влада Судану заявила, що внаслідок нападу убиті "охоронці, водії та цивільні особи", звинувативши в цьому Сили швидкої підтримки (RSF). Однак у RSF це заперечили.

Як повідомив речник RSF Баша Табік у дописі на X, чотири члени конвою ООН, що прямував до Ель-Фашеру, загинули, ще двоє отримали поранення,

У ООН поки не коментують, хто саме скоїв це, але пояснили, що на конвой напали, коли він чекав на виїзд до Ель-Фашеру –міста, що перебуває в облозі, жителі якого голодують.

Війна, яка розпочалася понад два роки тому, створила одну з найгірших гуманітарних криз у світі.

Судан поринув у конфлікт у квітні 2023 року, коли спалахнула жорстока боротьба за владу між Суданськими збройними силами (SAF) та RSF, потужним воєнізованим угрупуванням, перед запланованим переходом до цивільного правління.

Попередньо, під час громадянської війни загинуло щонайменше 150 000 осіб, близько 12 мільйонів були змушені залишити свої будинки.