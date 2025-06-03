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У Пакистані після землетрусу із тюрми втекли понад 200 ув'язнених

Тривають пошуки понад 130 людей.

У Пакистані після землетрусу із тюрми втекли понад 200 ув'язнених
В'язницяу Карачі, Пакистан
Фото: EPA/UPG

Понад 200 в'язнів після землетрусу втекли з в'язниці у найбільшому місті Пакистану Карачі, що в регіоні Малір. 

Про це пишуть ВВС та Reuters.

За словами місцевої влади, після кількох підземних поштовхів у в’язниці почали побоюватися руйнування будівель закладу. Тому вирішили випустити майже тисячу осіб у внутрішній тюремний двір. Поліція повідомила, що в'язні вихопили зброю у персоналу в'язниці та після перестрілки відчинили головні ворота.

За словами правоохоронців, з тих, хто втік з в'язниці, 80 ув'язнених схопили одразу. Тривають пошуки понад 130 людей, які все ще перебувають на волі. В результаті операції один ув'язнений загинув, а двоє співробітників в'язниці отримали поранення.

Багато з тисяч ув'язнених повернулися до камер після того, як поліція здійснила попереджувальні постріли. Цей заклад у окрузі Малір є другою за величиною в'язницею провінції Сінд і є переповненим. Він може вмістити до 2200 ув'язнених, але наразі там перебуває щонайменше 5000 людей.

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