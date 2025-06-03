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Головний кандидат від опозиції лідирує на виборах президента у Південній Кореї

За результатами спільного екзит-полу трьох південнокорейських мовників, Лі Дже Мен отримає 51,7% голосів.

Головний кандидат від опозиції лідирує на виборах президента у Південній Кореї
Головний кандидат від опозиції лідирує Лі Дже Мен на виборах президента у Південній Кореї
Фото: EPA/UPG

Головний кандидат від опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Дже Мен явно лідирує на президентських виборах.

Про це пише Bloomberg з посиланням на результати екзит-полу, що опубліковані невдовзі після завершення голосування.

За прогнозами спільного екзит-полу трьох південнокорейських мовників: KBS, MBC та SBS, Лі отримає 51,7% голосів. Його головний суперник, кандидат від керівної Партії народної сили Кім Мун Су, попередньо, отримає 39,3%.

Екзит-поли правильно передбачили результат виборів 2022 року, коли Лі програв менш ніж з одним відсотковим пунктом, що є найменшим відривом в історії виборчої кампанії Південної Кореї.

Лі лідирував у більшості опитувань громадської думки напередодні виборів. Останнє дозволене опитування, опубліковане минулого тижня, показало, що він має 49% підтримки, тоді як Кіма підтримувало 36% опитаних.

Очікується, що це голосування стане поворотним моментом у шестимісячній політичній кризі Південної Кореї, спричиненій невдалою спробою колишнього президента Юн Сок Йоля запровадити воєнний стан.

Новий президент зіткнеться з негайним тиском щодо відродження економіки, яка скоротилася на початку року і тепер перебуває під загрозою через тарифи президента Дональда Трампа. Новий лідер також зіткнеться з глибоко розділеним суспільством, яке ще більше поляризується наслідками фіаско воєнного стану, арештом першого чинного президента Південної Кореї та штурмом будівлі суду в січні, що нагадувало заворушення на Капітолійському пагорбі 6 січня 2021 року.

Перемога Лі ознаменувала б зміну економічної, зовнішньої та енергетичної політики Південної Кореї після останніх трьох років консервативного правління. Лі, колишній прогресивний адвокат з трудового права, виступав за збільшення державних витрат, посилення захисту праці та обмеження впливу сімейних конгломератів Південної Кореї.

Політик також закликав до більш виваженого підходу до торговельних переговорів із США, звинувативши тимчасовий уряд у їх поспішному проведенні. 60-річний Лі також запропонував повернутися до більш примирливої позиції щодо Північної Кореї та Китаю.

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